أحمد صلاح حسني يدعم لاعبة الكرة النسائية سارة عصام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعم الفنان أحمد صلاح حسني لاعبة الكرة النسائية سارة عصام، بعد أن فازت بجائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم مع النادي الإنجليزي .

ونشر صلاح صورة سارة، بموقع "تويتر"، وعلق:" المصري يحتاج دعم معنوي مضاعف لو في الغربة لكي يشعر بالسعادة والأمان، وأن مجهوده لبلده الناس يشعرون به، لذلك لابد من تحيه نجمتنا المصرية ساره عصام المتألقة مع ستوك سيتي بعد حصولها على لقب الهداف والحذاء الذهبي بعد إحراز ١٢ هدف في ١٢ مباراة مبروك ساره، ومجهودك واصل لكل المصريين".

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يذكر أن الفنان أحمد صلاح حسني يشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "حكايتي"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، أحمد بدير، ووفاء عامر، جمال عبدالناصر ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، ومسلسل "لآخر نفس" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد العوضي، والعمل من إخراج حسام علي.