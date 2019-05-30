تعرف على مواعيد عرض "الملك لير" في عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان يحيي الفخراني لعرض مسرحيته "الملك لير"، في عيد الفطر، في الفترة من 5يونيو حتى 15 يونيو، على مسرح كايرو شو، بالتجمع الخامس.

ونشر الحساب الرسمي بـ "كايرو شو"، عبر موقع "إنستجرام"، البوستر الدعائي للعرض المسرحي، وعلق:" العيد السنة دي مختلف ماتفوتوش عروض كايرو شو السنة دي في العيد من 5 يونيو إلى 15 يونيو، مسرحية "الملك لير"، على مسرح كايرو شو ماركيي، كايرو فيستيفال سيتي، التجمع الخامس".

"الملك لير" من إنتاج كايرو شو، وإخراج تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، وبطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي في دور الابنة الكبرى للملك لير، وريهام عبدالغفور في دور الابنة الوسطى، وهبة مجدي في دور الابنة الصغرى، نضال الشافعي، أحمد عزمي، محمد فهيم. أحمد فؤاد سليم.