عبدالعزيز مخيون يكشف لمصراوي حقيقة مشاركته في "ما وراء الطبيعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون، إن الأخبار المتداولة عن مشاركته في بطولة سلسلة "ما وراء الطبيعة"، غير صحيحة.

وأكد النجم الكبير في تصريح خاص لمصراوي، أن ما حدث هو أن الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، قد أبدى رغبته في أن أجسد شخصية بطل "السلسلة" الدكتور رفعت إسماعيل، وحينما سُئل في إحدى الندوات عن الشخص الأقرب لمواصفات البطل أجاب: "الفنان عبدالعزيز مخيون".

وتابع: "لم يحدث اتصال بيني وبين المنتج محمد حفظي، والمخرج عمرو سلامة، والصور المتداولة على النت لا تعني أنني تعاقدت على تقديم الشخصية، ولا أمانع أبدا في تقديمها".

وكانت شركة "نتفلكس" قد أعلنت عن تعاون جديد يجمع المخرج عمرو سلامة، بالمنتج محمد حفظي، لإنتاج سلسلة روايات "ما وراء الطبيعة" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، وعرضها عبر منصتها.