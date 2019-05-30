نوال الزغبي تجتمع مع عبدالله الرويشد في السعودية

تستعد الفنانة نوال الزغبي لحفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات حفلات عيد الفطر المبارك. من المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس الموافق 6 يونيو، برفقة الفنان عبدالله الرويشد في مدينة الإحساء في الصالة يونيو، برفقة الفنان عبدالله الرويشد في مدينة الإحساء في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الأمير عبدالله الرياضية. يذكر أن فعاليات العيد في السعودية تشهد حضور كوكبة كبيرة من نجوم الخليج والوطن العربي أبرزهم محمد عبده، أنغام، محمد حماقي، نجوى كرم، ويبدأ الاحتفال يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو وينتهي يوم السبت الموافق 8 يونيو.

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