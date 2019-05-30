بشهادة الجمهور.. أحمد السعدني وحش تمثيل في "زي الشمس"

تصدّر مشهد الفنان أحمد السعدني في مسلسله الرمضاني "زي الشمس"، حديث الجمهور بسبب أدائه الرائع في مشهد من مشاهد المسلسل أمام الفنانة دينا الشربيني. تضمن المشهد معرفة "عُمر" بأن "يوسف" ليس ابنه، فينهار باكيا ورافضا لهذه الحقيقة، ويرفض الخروج من تهمته بقتل زوجته "فريدة" مقابل الاعتراف أمام المحكمة بأنه "يوسف" ليس ابنه، فينهار باكيا ورافضا لهذه الحقيقة، ويرفض الخروج من تهمته بقتل زوجته "فريدة" مقابل الاعتراف أمام المحكمة بأنهليس والد يوسف. ونستعرض في السطور الآتية بعض ردود أفعال متابعي المسلسل على أداء أحمد السعدني: Advertisements يذكر أن "زي الشمس" من بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد السعدني، سوسن بدر، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، سامح عبد العزيز.

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