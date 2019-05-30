خاص بالصور- عمر كرم في كواليس اغنية جديدةريم مصطفى لـ"الفن": لست نادمة على غيابي في الموسم الرمضاني...

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ميرنا وليد - بيروت - اكد الفنان عمر كرم في حديث خاص مع موقع الخليج 365، انه صور اغنية جديدة من كلمات احمد ماضي والحان جان صليبا والكليب من اخراج هيفا فقيه .
ومن المنتظر اصدار الاغنية فورا بعد عيد الفطر المقبل.
وظهر عمر بالكليب بلوك مميز وغريب .
وكان قد صرح لنا عن أغنيته الجزائرية وقال :"بعد أن قدمت الاغنية الجزائرية أحبها الشعب المغربي جداً حين عرضها عليّ جان صليبا كنت خائفاً من أن أغنيها بأسلوب غير صحيح لكنها كانت ناجحة، وأجدت غناءها حتى أنهم اعتقدوا أن لدي أصولاً جزائرية، أنا لبناني 100 % لكني أتشرف بمحبيني بالجزائر".
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