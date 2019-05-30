خاص وبالفيديو- سمير طنب يكشف أعمال محمد عبده الفنية

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور ​سمير طنب​ عبر موقع "الفن" ضمن فقرة "​توقعات​ فنية".

وفي هذه الحلقة، يتحدث طنب عن الفنان السعودي ​محمد عبده​، وعن أعماله الفنية، فما الذي كشفه؟

لمعرفة كل ما قاله الدكتور سمير طنب وما هي توقعاته للفنان السعودي محمد عبده، يمكنكم متابعة التفاصيل بالفيديو.