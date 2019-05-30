ستيفاني صليبا من إعلامية جميلة الى ممثلة بارزة.. ولهذا السبب إرتدت الحجابهاني سلامة:هذه الصعوبات...

ميرنا وليد - بيروت - برزت بسرعة على الساحة الفنية وتألقت بأول أدوارها، ومن وقتها تعلّق بها الجمهور وصار ينتظرها من عمل لآخر، فبعيداً عن جمالها حجزت لنفسها مكاناً بين الصفوف الاولى على الساحة الفنية والتمثيلية تحديداً.

إنها ​ستيفاني صليبا​ الشابة الجميلة التي عرفت في مسلسل "​متل القمر​"، وأصبحت اليوم ممثلة ​لبنان​ية شرق أوسطية، بعد أدوار البطولة التي حصدتها في ​سوريا​ ومصر.

طفولتها وبداياتها

ولدت ستيفاني صليبا في 19 حزيران/يونيو عام 1987 في منطقة مزيارة اللبنانية، تخصصت في مجال حقوق التأمين إلا أن طموحها كان بعيداً عن هذا الاختصاص، وإتجهت الى الإعلام المرئي من بابه العريض، بعد أن انضمت إلى محطة الـ MTV وقدمت بعد فترة برنامج "أغاني أغاني" الذي بُثَّ على هذه المحطة، وعبر شاشة وراديو "أغاني أغاني"، ويتناول المواضيع الفنية وكل ما يتعلق بالمشاهير العرب والعالميين. لا يمكن أن ينكر احد أن جمال ستيفاني صليبا ساعدها كثيراً في تعلق الجمهور بها، وانتقالها من مجال تقديم البرامج إلى مجال التمثيل، إلا أنها إستطاعت أن تبرز موهبتها بفترة قصيرة.

انتقالها الى مجال التمثيل

أطلت ستيفاني صليبا لأول مرة كممثلة من خلال مسلسل "متل القمر" على شاشة "MTV" اللبنانية، والتي لعبت فيه دور البطولة إلى جانب الممثل اللبناني ​وسام صليبا​.

بعدها انتقلت الى العالم العربي، وجسدت دور البطولة في المسلسل المصري "​فوق السحاب​" إلى جانب الممثل المصري ​هاني سلامة​، حيث خاضت به لأول مرة الموسم الرمضاني، وحصدت نجاحاً كبيراً في زحمة المسلسلات .

ولعبت ستيفاني صليبا في هذا المسلسل دور فتاة لبنانية - روسية تدعى "تاليا"، تتحدث باللهجة اللبنانية وتنتمي إلى المافيا، وقد شكّل هذا الدور نقطة تحوّل في مسيرتها، وأكسبها قاعدة جماهرية كبيرة في مصر.

بعدها أطلت ستيفاني صليبا مجدداً على الجمهور اللبناني في مسلسل "​كارما​"، حيث لعبت بطولته الى جانب الممثل ​رودني حداد​. هذا الدور جعلها تظهر كممثلة ناضجة، إذ أنها لعبت شخصيتين في الوقت عينه وفي المشاهد نفسها. وفي رمضان 2019، كانت النقلة الفعلية الى سوريا، حيث لعبت دور بطولة مسلسل "​دقيقة صمت​" الى جانب الممثل ​عابد فهد​، وحظيت باهتمام اعلامي كبير، إذ حصل المسلسل على نسب مشاهدة عالية جداً.

ولم تكن إطلالاتها الوحيدة في سوريا، اذ أنها شاركت في خماسية "لعبة القدر".

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تعرض ستيفاني صليبا للاصابة في سوريا

خلال تصويرها خماسية "لعبة القدر" ضمن الجزء الرابع من سلسلة "​صرخة روح​"، تعرضت ستيفاني صليبا لإصابة بالغة، نتيجة انفجار اللاصق الذي يستخدم لتصوير مشهد إطلاق النار داخل جسمها، إلا أنها رفضت المتاجرة بهذا الامر، والتزمت الصمت ولكن رحلة العلاج كانت طويلة وموجعة.

بعد نجاحها... محاولة تشويه صورتها في سوريا

نسبت تصريحات لـ ستيفاني صليبا بعد نجاح مسلسلها "دقيقة صمت" في سوريا، أن الدراما اللبنانية انقذت النجوم السوريين وان فضل لبنان على السوريين اكبر من فضل سوريا على الممثل اللبناني. هذا الامر نفته ستيفاني صليبا بسرعة، وقالت إنه لا يشبهها إلا انه جعلها تشعر بكم النجاح الذي حققه عملها الى جانب عابد فهد، وشعرت بقيمته أكثر.

أسرار ستيفاني صليبا الجمالية

لا شك أن ستيفاني صليبا تعد من الشابات اللواتي يتبعن الموضة، إضافة إلى إهتمامها بشكل جسمها اذ تعتمد على نظام غذائي، وحين تجد وزنها زاد تلجأ إلى نظام الديتوكس الذي يساعدها على خسارة الوزن الزائد.

تقول ستيفاني صليبا إنها لا تهوى الرياضة ولا تمارسها كل يوم، ورشاقتها هي وراثية، اضافة الى ذلك تقول إنها تمضي وقتاً طويلاً في الطبيعة بعيداً عن تلوث المدينة، ما يساعد بشرتها في المحافظة على نضارتها.

لهذا السبب ارتدت ستيفاني صليبا الحجاب

إرتدت ​ستيفاني صليبا​ الحجاب خلال أحداث مسلسل "​دقيقة صمت​"، وكثرت تعليقات المتابعين، الذين أثنوا على شكلها بالحجاب، وأنها جميلة في كل حالاتها.