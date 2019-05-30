خاص بالفيديو-سيرين عبد النور: "خفت من هذا الممثل ومنعت زوجي من المشاركة بهذه المشاهد في الهيبة"

ميرنا وليد - بيروت - تواصل الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ حصد نجاح مشاركتها في بطولة مسلسل "الهيبة الحصاد" إلى جانب نخبة كبيرة من أهم الممثلين والممثلات.

موقع الخليج 365 التقى سيرين التي تؤدّي شخصية الإعلامية نور رحمة في العمل المذكور، وطرحنا عليها العديد من الأسئلة، من بينها ردّها على الانتقادات التي توجّهت لها بسبب أحمر الشفاه باللون الأحمر الذي تعتمده في المسلسل.

كما ردّت على موقفها من تعليقات البعض الذي اعتبر أنها أساءت إلى الإعلاميات بسبب دورها.

ودخل إلى هذه المقابلة كل من الممثل ​محمد عقيل​ والممثل ​فادي أبي سمرا​.

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وحين طرحنا على سيرين سؤال عن اختيارها عائلة الشخصية التي تجسدها في "الهيبة الحصاد" نفس عائلة زوجها السيد ​فريد رحمة​، طلبت من ​زياد الخطيب​ المنتج المنفّذ ومدير التسويق في شركة "الصبّاح" الرد إلاّ أنه رفض أن ينضم إلى الحوار تفاديا للمقابلات الصحافية وعادت وردت هي بنفسها.

المزيد من التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.