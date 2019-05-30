كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني سلامة: الأصداء حول مسلسل "قمر هادي" مُرضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفنان هاني سلامة أن الأصداء وردة الفعل على مسلسله الرمضاني "قمر هادي" مُرضية إلى حد كبير، مشيرا إلى أن الحلقات المتبقية تحمل الكثير من المفاجآت.



وقال سلامة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن الأصداء مُرضية إلى حد كبير، وهناك تفاعل من الجمهور وتعليقات إيجابية كثيرة عن المسلسل بشكل عام، لافتا إلى أن الحلقات المقبلة ستشهد الكثير من المفاجآت التي ستزيد من التعليقات وردة الفعل حول العمل.



وأضاف أن العمل يحمل رسائل إنسانية مهمة بداخله، قائلا: "عوامل كثيرة جذبتني لهذا المسلسل من أهمها الأبعاد الإنسانية الموجودة في العمل بعيداً عن الترفيه والتسلية".



وأوضح أن المسلسل ينتمي لنوعية "السايكو دراما" التي تحتاج لإظهار أبعاد النفسية والاعتماد على لغة الجسد أكثر في الأداء التمثيلي، مشيرا إلى أن هذه الطريقة هي الأقرب للواقعية في الأداء، فضلاً عن التشويق الموجود بالمسلسل ككل وبكل حلقة على حدة.

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وأكد أنه لا يبحث عن الشخصيات العادية لتقديمها في أعماله الفنية، وإنما يختار أن يقدم دراما مصنوعة بشكل جيد تحترم فكر وعقلية الجمهور وليس فقط في ما يخص شخصيته والدور الذي يقدمه في العمل، بل المسلسل والقصة كلها بشكل عام.



وأشار إلى جرعة التشويق الكبيرة الموجودة في العمل والمفاجآت التي يحملها المسلسل، لافتا إلى أن كل حلقة من الحلقات بالفعل تبدأ بتشويق وتستمر حتى النهاية ويتم اختتامها بعنصر تشويقي أكبر للحلقات المُقبلة.

وأكد أن طبيعة المسلسل تستلزم الإثارة والتشويق في كل المشاهد ومن اللحظة الأولى حتى النهاية، مؤكدا أن هناك الكثير من المشاهد الصعبة في المسلسل، ولكن مشهد الدفن في الحلقة الأولى كان بحاجة لمشاعر كبيرة وتعامل مع المشهد وكأنه واقعي بالفعل.



وتدور أحداث المسلسل حول "هادي أبو المكارم" الذي يجد نفسه فاقدا للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر في السماء، حتى أن ابنته تخاف من معاملته، كما يبدو أنه يشرب المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدًا، فهل للقمر علاقة بشخصيته أم الخمر والمخدرات أم شيء آخر.



ويشارك في بطولة "قمر هادي" داليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي، ومحمد علاء، وعزوز عادل، وهايدي رفعت، وكريم سرور، وياسمين ورحاب عرفة، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.