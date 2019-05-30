كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل لمس أكتاف الحلقة 24 مسلسلات رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهدت الحلقة 24 من مسلسل لمس أكتاف، الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، تفاصيل وأحداث جديدة، حيث وافق حمزة على زواج أدهم " ياسر جلال" من شقيقته غادة "إيمان العاصى"، وطلب منه أن يسانده خلال الفترة القادمة فى عمله لأنه يشعر بالخطر.
مسلسل لمس اكتاف يعرض علىCbc فى تمام الساعة الحادية عشرة مساء ويعاد فى السابعة صباحا بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.