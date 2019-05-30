كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات خليجية.. ملخص أحداث الحلقة 24 من مسلسل فتنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب جساس من عمه الشيخ راجح التنحي عن إدارة الديرة، إذا كان لا يريد لها الرحيل للبحث عن بئر ماء جديدة، ضمن أحداث الحلقة 24 من مسلسل "فتنة"، الذي يعرض على قناة "روتانا خليجية" في الـ11 بتوقيت السعودية.

وخلال الحلقة، كشر جساس عن أنيابه، وطلب من عمه التنحي عن منصبه أمام الجميع، بعدما أقنع أهل الديرة بالرحيل، والبحث عن بئر ماء جديدة، بدلا من تلك التي يتشاركون فيها مع ديرة الشيخ عظوب، خاصة أن ابن الشيخ راجح متهم بذبح الشيخ عظوب، وهو السبب وراء حرمان الديرة من الماء.

مسلسل "فتنة" قصة من وحي طبيعة وشيم، وتعقيدات حياة الصحراء، من التاريخ، والمصالح، والغيرة، والأطماع، والمكائد، والمشاعر المتناقضة، والمواهب، وهو عمل للكاتبين محمد أبو سماقة، وحسام إبراهيمي، وإخراج شعلان الدباس، وبطولة: أميرة سمير، ناريمان عبد الكريم، لونا بشارة، عمر حلمي، محمد الإبراهيمي، حسن خمايسة، محمد المجالي، هاني الخالدي.