مسلسل ولد الغلابة يثير الجدل بسبب تشابهه مع مسلسل ” Breaking bad “

كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2019 12:56 مساءً - واجه المسلسل المصري ” ولد الغلابة ” انتقادات وحملة سخرية شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامات بسبب تشابهه مع المسلسل الأمريكي “Breaking bad ” وأن فكرة المسلسل مسروقة منه .

وجاء ذلك بعد ملاحظة التشابه الكبير في شخصية البطل وملامحه ومهنته إلى جانب التشابه أيضا في الأحداث والمشاهد .

وواجه المسلسل انتقادات كثيرة على السوشيال ميديا خاصة على ” تويتر ” حيث انتشرت العديد من التغريدات التي تتحدث عن أن المسلسل صورة طبق الأصل من المسلسل الأمريكي مع التغيير فقط في بعض الأحداث.

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خاصة عند مشهد أحمد السقا ومي عمر أبطال المسلسل في حلقة أمس وهم واقفين أمام طاولة عليها كم هائل من الأموال وهو نفس المشهد الموجود بالمسلسل الأمريكي .

ومسلسل ” ولد الغلابة يعرض بموسم رمضان الحالي وبطولة : أحمد السقا ومي عمر وإنجي المقدم وإدوارد ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي .

وتدور أحداثه حول مدرس تاريخ يقع في الديون لتاجر مخدرات فيضطر إلى العمل تحت قيادته حتى يقوم بقتله ويتجه إلى تجارة المخدرات .

أما مسلسل ” Breaking bad ” فعرض عام 2008 ومن بطولة : براين كرانستون وآنا غان وآرون بول .. وتدور أحداثه حول مدرس كيمياء أصيب بالسرطان فقرر ان يستغل أيامه الأخيرة في صنع مخدر والتعاون مع تجار المخدرات لبيعه حتى يستطيع تأمين المال لعائلته قبل وفاته .