زوج الدانة مودل يظهر للمرة الأولى على الهواء.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهر زوج عارضة الأزياء اللبنانية الدانة مودل، المقيمة في الكويت، على الهواء للمرة الأولى، قائلاً إنه لا يفارق زوجته في أي مكان تذهب إليه بسبب غيرته عليها.

بينما ذكرت الدانة مودل، في تصريحات تلفزيونية، أن زوجها يرفض دخولها مجال التمثيل بسبب غيرته الشديدة عليها، فضلاً عن أنها لا ترغب في خوض هذه التجربة في الوقت الحالي، مضيفة أنها تتطلع للعمل كمقدمة برامج حوارية أو جادة.

وتحدثت العارضة اللبنانية عن الهجوم الذي تعرضت له بسبب وصفها إحدى متابعاتها بـ"المعاقة فكريًا"، موضحة أنها اعتذرت بسبب سوء التفاهم الذي حدث من البعض، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تقصد الاستعانة بالمعاقين ذهنيًا، خاصة وأن هناك اثنين من عائلتها معاقين ذهنيًا.

Advertisements

وبينت أنها تعرضت للاستفزاز من قبل إحدى متابعاتها بسبب عدم رضا الأخيرة عن أسعار الأزياء التي استفسرت عنها، وقامت بتوبيخها والدعاء عليها بزوال النعمة، وهو ما جعلها تصفها بـ"المعاقة فكريًا".

وسبق أن حذرت عارضة الأزياء الدانة مودل الفتيات من حقن "الفيلر" الدائم، لافتة إلى أنه مصيبة؛ لأن الفتيات تلجأن إليه لكونه أرخص؛ ولكنه دائمًا ينتهي بمشاكل كبيرة.

وقالت الدانة مودل إنها قامت بالتخلص من كل حقن الفيلر التي حقنتها في وجهها؛ ما ساهم في أن تبدو بشكل أصغر من عمرها، لافتة إلى أن عمرها 27 عامًا وبعد التخلص من الفيلر تبدو في السابعة عشرة.