دار الأوبرا المصرية تختتم ملحمتها الفنية بعد مرور 15 يومًا

اختتمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر الملحمة الفنية التي نظمتها خلال شهر رمضان المعظم وتواصلت على مدار 15 يومًا وشهدها ما يقرب من عشرين ألف مشاهد على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور قدمت خلالها ألوانا متنوعة من مختلف الفنون الجادة.

وأحيت الليلة الختامية فرقة المولوية المصرية بقيادة المنشد عامر التوني على المسرح المكشوف حيث بعثت مشاعر هادئة في قلوب الحضور نتجت عن الأشعار الصوفية المغناة التي تضمنها البرنامج وتناولت العشق الإلهي وحملت معاني سامية لكل من ابن الفارض ورابعة العدوية والشيخ أبو العزايم وغيرهم من المتصوفة كان منها روحي ، دمعي عصي ، ما بعد بعدك ، يا مليحاً ،هامت الأرواح ، رجال الله عباد الله ، طوفان نوح ، مرحبا جد الحسين واكتمل المشهد الروحاني برقصات التنورة التراثية التي صاحبت بعض الفقرات ونالت إعجاب وثناء الجميع .

واكب ذلك ختام الليالي العربية والإسلامية التي احتضنها المسرح الصغير بأمسية لدولة بنجلاديش أقيمت بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة حيث نقلت فرقة اناري صورة من فلكلور البلاد تضمن مجموعة من المؤلفات التراثية والأعمال الصوفية إلى جانب عدد من المعزوفات الكلاسيكية العالمية .

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ويشار إلى أن دار الأوبرا المصرية تواصل برنامجها للموسم الفنى 2018 – 2019 على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور والذي ينتهي أواخر يونيو المقبل ينطلق بعدها المهرجان الصيفى الذى يضم العديد من المفاجآت الفنية لجمهورها.

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