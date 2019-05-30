الفنان إياد نصار يكشف عن ضيوف الشرف المؤثرين في حياته

القاهرة - لايف استايل
أكد الفنان إياد نصار إن حياة أي شخص يمكن بالفعل أن تتحول لعمل درامي، وإن حياته إذا تحولت إلى مسلسل فسيرصد رحلته صعوده المهنية، أما على المستوى الإنساني فسيكون مسلسلا اجتماعيا مليئا بالمواقف الكوميدية والتراجيدية والرومانسية.
وأوضح نصار في برنامج "دراما شخصية" الذي تعده وتنفذه إيناس سلامة الشواف ويذاع على راديو "إينرجي" أن ضيوف الشرف المؤثرين في حياته، هم الكتاب الذين قرأ لهم وغيروا شيئا في وجهة نظره في الحياة، وأن حياته مليئة بـ"الماستر سينز"، لكنه في نفس الوقت لا يرغب في إعادة تمثيل أي مشهد في حياته وقال: "أنا دايما بحاول أتجنب الندم في حياتي"، مشددًا على أنه تعلم من كل الأحداث التي مر بها سواء كانت سيئة أو جيدة، لذلك فإن شخصيته تطورت على مدار أحداث حياته، لافتا إلى أن حياته لو تحولت إلى مسلسل سيسميه "أنا".
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