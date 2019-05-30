مجلس نقابة الموسيقيين يتجاهل ملف شيرين عبد الوهاب

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""الخليج 365"" من القاهرة: تجاهل مجلس نقابة الموسيقيين في اجتماعه بالقاهرة نتائج التحقيقات التي جرت مع الفنانة شيرين عبد الوهاب. حيث اكتفى بمناقشة الملفات الروتينية وموضوع الانتخابات التي يفترض اجراؤها خلال شهر يوليو المقبل وفق الجدول الزمني الذي تم تحديده امس.

وتُعتبر هذه المرة الرابعة التي يتجاهل فيها مجلس النقابة نتائج التحقيقات التي جرت مع شيرين. حيث كان يُفترض أن يُتخذ القرار في نتائج التحقيقات التي جرت معها على خلفية قرار النقيب بوقفها عن العمل وإحالتها للتحقيق بسبب ما نُسِبَ إليها من تصريحات خلال حفلها بالبحرين.

الجدير ذكره أن مدة الوقف عن الغناء في مصر قد تخطت الشهرين دون قرار من مجلس النقابة. ما يؤثر سلباً على الفنانة التي لا تستطع الإرتباط بأي حفل داخل بلدها. وهو أمر مستغرب خاصةً بعد توضيح أبعاد التصريحات المقتطعة من سياقه حديثها في حفلها الأخير.



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