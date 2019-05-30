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شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى وزوجته روجينا وابنتاهما يؤدون العمرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين وزوجته الفنانة روجينا وابنتيهما مايا ومريم مناسك العمرة فى العشر الأواخر من رمضان.
وشاركت روجينا متابعيها بصورة مع أسرتها من الحرم المكى، عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت عليها قائلة: "الحمد الله حتى يبلغ الحمد منتهاه".
وغابت روجينا عن دراما رمضان لهذا العام، وظهرت كضيفة شرف فى مسلسل "بدل الحدوتة 3" لدنيا سمير غانم، وكانت فى الحدوتة الثانية "عودة لهفة"، وكان آخر أعمال روجينا كلبش 2 فى رمضان العام الماضى.
روجينا وأشرف زكى وابنتاهما
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