شاهدوا ليلى اسكندر تستغل “العاصوف” وتتغزل بزوجها “جهيمان”

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كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2019 11:56 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر صورة لزوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان وهو يجسد دور جهيمان في مسلسل العاصوف وأثارت ضجة كبيرة في الشارع السعودي وأدت الى إغضاب العديد من متابعي المسلسل الرمضاني عند تغزلها في زوجها بشكل مبالغ فيه من خلال صور مسلسل العاصوف.
كانت الفنانة ليلى دائما ما تنشر صور لزوجها عبر “إنستغرام” من كواليس تصوير المسلسل وصور خلال تحضيره لدور جهيمان الذي أداه بكل احتراف وجرأة معلقة على الصورة “شو لبقتلك الأبوة.. وشو بيلبقلك النجاح 2018-2019 تاريخ كتير مهم رح يضل محفور بذاكرة عيلتنا الصغيرة وعيلتنا الكبيرة إنتو..شكرا، زوجة فخورة”
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https://www.instagram.com/p/Bx0r1FUgKZS/proudwife @yaqoub_alfarhan
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