شاهدوا.. سعودي يلفت الأنظار بروحه الكوميدية في برنامج أمريكي ويثير ضحك الجمهور

كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2019 11:56 صباحاً - جذب الشاب السعودي مشعل السمان الأنظار إليه بروحه الكوميدية المرحة، بعد ظهوره في البرنامج الكوميدي الذي يقدمه المذيع البريطاني الكوميدي “جيمس كوردن”. أظهر ذلك مقطع فيديو من البرنامج للمذيع “جون كوردن” وهو يجري لقاءً قصيراً مع السمان الذي عرف بنفسه في بداية الحوار أنه يدعى “ميش” ليطالبه المذيع باسمه الحقيقي لا المستعار، ليرد عليه بأنه مشعل خالد حسن عبد الحفيظ السمان، ليثير ضحك الجمهور بطول الاسم.

وأكمل المذيع اللقاء مع السمان الذي عرّف بعد ذلك عن جنسيته وطبيعة عمله، وبسؤاله عن سبب تربيته “السكسوكة” التي في وجهه، رد عليه بأنه اكتسب القليل من الوزن عندما عاد إلى أمريكا، وقام بتربيتها حتى يتسنى للناس معرفة أين يتواجد ذقنه، ومن أين تبدأ رقبته.

وأثارت الروح المرحة الكوميدية للشاب السعودي مشعل السمان ضحك الحضور من الجمهور في البرنامج الشهير، ليعانقه المذيع في نهاية الحوار بحرارة شديدة، وسط تصفيق من الجمهور.