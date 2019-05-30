حسام حبيب: “مستكترين عليا شيرين وفي ناس باركولنا من تحت درسهم”

متابعة بتجـــــــــرد: حلّ الفنان المصري حسام حبيب ضيفًا على الإعلامية عايشة عثمان في برنامجها الرمضاني لهذا العام “عايشة شو” عبر إحدى الفضائيات المصرية.

وتحدّث حسام حبيب خلال الحلقة عن العديد من المواضيع ومنها علاقته بزوجته من النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب. وأشار حسام إلى أن بعض الأشخاص استكتروا عليه زواجه من شيرين واعتبروا أنه ارتبط بها لأهداف تخدم مصلحته الفنية وقال: “في ناس كتير مستكترين عليا شيرين.. وشايفني متجوزها عشان مصلحة”.

وقال حسام حبيب أن بعض الأصدقاء هنأوه وشيرين على زواجهما “من تحت درسهم” بحسب تعبيره، وأكد أنه سعيد بنجاح شيرين ولا يزعجه في أنّها أنجح منه في المجال الفني.

وأكد أن علاقته مقطوعة نهائيًا بطليقته، لكنه لا يزال على صداقة متينة بشقيقتها. واعتبر أن زواجه من شيرين من أهم الأحداث التي حصلت معه في حياته، وأضاف أن هناك شبه كبير بين شخصيتيهما وهو ما جذبه إليها بشكل كبير.

هذا وكشف حسام حبيب عن أن شيرين عبد الوهاب كسرت القاعدة وطلبت منه الزواج حين قالت له: “ينفع تتجوزني” لكنه كان حينها سيطلب هو منها أن تتزوجه لو لم يحدث هذا الموقف، وأشار إلى أنه طلب يدها من والدتها في موقع مضحك في المطبخ.