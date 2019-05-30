تضاعف إيرادات مسارح برودواي خلال 10 سنوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت مسارح برودواي بمدينة نيويورك الأمريكية موسما قياسيا في 2018-2019 على صعيد عدد المتفرجين أو العائدات التي تضاعفت تقريبا في غضون 10 أعوام.

وكانت مسرحية "تو كيل إيه موكينج بيرد" المقتبسة عن رائعة هاربر لي الشهيرة، العرض الأهم خلال الموسم.

إلا أن الأمر يخفي تباينا كبيرا بين المسرحيات الغنائية التي تراجع سعر تذكرتها (-2,3 %) والمسرحيات العادية التي عرفت ارتفاعا كبيرا بلغ 30 %.

Advertisements

وهذا الارتفاع الأخير عائد إلى مسرحية "تو كيل إيه موكينج بيرد" التي بيعت بعض تذاكرها بسعر 499 دولارا.

وبيع نحو 14,7 مليون تذكرة بارتفاع نسبته 7,1 % على سنة، لتبلغ الإيرادات 1,82 مليار دولار بارتفاع نسبته 7,8 %.

وتضاعفت الإيرادات تقريبا خلال العقد الماضي (+94 %)، وزادت أكثر من 3 مرات (+211 %) في السنوات العشرين الأخيرة.