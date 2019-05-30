قصي خولي يقارن الممثلات بالسيارات، وسلافة معمار تردّ

بعد ان أطل الممثل السوري قصي خولي ضمن برنامج “مجموعة انسان” الذي يعرض على قناة mbc حيث ردّ على سؤال مقدم البرنامج “علي العلياني” حول من الأقوى فنياً الممثلة السورية سلافة معمار أم الممثلة اللبنانية نادين ن. نجيم؟ أكّد “قصي” أن سلافة تنتمي إلى مدرسة فنيّة تعتمد على دراسة مدتها أربع سنوات كما أنهما درسا التمثيل سوياً لساعات طويلة، ونادين ن. نجيم تنتمي إلى مدرسة أخرى تماماً حيث إجتهدت على نفسها وبنت لها قاعدة جماهيرية كبيرة. وأضاف ان سلافة تشبهه في العمل، اما نادين لا تشبهه فيه ولكن توصّلا الى نتيجة اثناء تعاونهما مع بعضهما ترضيه.

وأضاف موجهاً احترامه للجميع ومشبّهاً طريقة تعاونه مع الممثلات الى أنه يحبG Mercedes وهناك من يحب “البنتلي” أو “رولز رويس” كلها سيارات ولكن في النهاية كل واحد له رأيه.

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لكن تعليق قصي خولي لم يمر مرور الكرام عند سلافة معمار التي ردّت على “دعابة” قصي كما وصفتها ضمن برنامج “مجموعة إنسان” وأشارت الى أنها تفضل “البنتلي” على G Mercedes.

لاحقاً، سجلت سلافة إعتراضها على التعبير الذي اعتمده قصي ولفتت أن التشبيه الذي إستعمله قصي حول السيارات ليس بجميل ابداً لا بل غير لائق على الاطلاق “وما حلوة لا بحقي او بحق نادين”.

نادين التي تحقق نجاحاً جماهيرياً في رمضان من خلال دورها في مسلسل “خمسة ونص”الى جانب الممثل السوري قصي خولي التزمت الصمت ربما رغبة منها في عدم تعكير صفو نجاحهما معاً، الا انها ارتأت ان ترد على طريقتها الراقية فاشادت باطلالة معمار ومشاركتها في البرنامج ونحن نعتبرها اليوم مناسبة لندعو نجومنا اللبنانيين ليحذوا حذو زملائهم المصريين والسوريين الذين يشيدون على الدوام بابناء بلدهم ويرفعونهم الى مراتب عليا انطلاقاً من حسهم وانتمائهم الوطني علنا نتعلم منهم دعم والتصفيق لبعض بعيداً عن المشاحنات والمزايدات وأزمات الغيرة والرغبة في الالغاء.