متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أسست غوينيث بالترو إمبراطورية أسلوب الحياة Goop في عام 2008، والتي تهتم بكل ما يخص الصحة والجمال والأزياء، وقد خطت العلامة التجارية خطوة إلى الأمام من خلال إطلاق خط خاص لأزياء السباحة الأنيقة.
خط السباحة هو أحدث إضافة إلى علامة G. Label التابعة لشركة Goop، والتي تبيع بالفعل مجموعة من الملابس مستوحاة من قطع ارتدتها و أحبتها غوينيث بالترو ولم تستطع استبدالها أبدًا.
وتأتي المجموعة بتسعة أنماط من أزياء السباحة، والمتاحة بدرجات الأسود والزيتوني، وهي مصنوعة من قماش إيطالي مزدوج قابل للامتداد.
وبالنسبة لأولئك الذين يفضلون عطلة صيفية رياضية، سيجدون في المجموعة بدلة سباحة مستوحاة من بدلة ركوب الأمواج، وهناك زي سباحة أسود وأنيق من قطعة واحدة وبكتف واحدة، بالإضافة إلى توب البوندو المنسق مع بيكيني مطابق.
قامت الممثلة البالغة من العمر 46 عامًا والمعروفة بنمط حياتها الصحي بعرض ملابس السباحة الأنيقة في الصور الترويجية التي التقطت بالأبيض والأسود، وظهرت وهي تسترخي على كراسي الاستلقاء للتشمس وتغمس أصابع قدميها في حمام السباحة.
كانت هذه تفاصيل خبر غوينيث بالترو تطرح أول مجموعة من أزياء السباحة من علامتها Goop لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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