فن ومشاهير

براد بيت يغفو داخل مركب في البندقية.. وصوره تجتاح الإنترنت!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استسلم النجم العالمي براد بيت لشعوره بالتعب، وشوهد أثناء غفوته داخل مركب في البندقية بإيطاليا بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأمضى براد بيت يومه يتجول في المدينة وزار مؤسسة "بينالي البندقية" للفنون، لذا شعر بالتعب وقرر الراحة بعض الوقت.

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والتقطت عدسات المصورين صورًا للممثل البالغ من العمر 55 عامًا، مستلقيًا على الأرض، بينما كان يستقل مركبًا في النهر، ويغطي وجهه بغطاء.

وكان يرتدي براد بيت قميصًا مع جينز أسود وحذاء رياضي رمادي، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي وقت سابق من اليوم، تجول براد مع صديقه توماس هاوسيجو، 47 عامًا في المدينة، عقب ذلك، استقل النجم العالمي "تاكسي القوارب" ليذهب للمعرض.

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وعلى صعيد آخر كانت النجمة العالمية جينيفر أنيستون طليقة بيت قد اتهمت زوجها السابق في مقابلة مع مجلة Vanity Fair،  بأنه السبب وراء عدم إنجابها للأطفال.

وقالت أنيستون: "لن يتهم رجل مُطلّق فضل مهنته على الأطفال"، مشيرة إلى أنها مازالت تخطط لإنجاب الأطفال في المستقبل.

وأضافت أنها كانت ترغب دائمًا في الإنجاب، ولن تتخلى عن هذه التجربة والأمنية من أجل مهنتها كممثلة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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