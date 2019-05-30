براد بيت يغفو داخل مركب في البندقية.. وصوره تجتاح الإنترنت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استسلم النجم العالمي براد بيت لشعوره بالتعب، وشوهد أثناء غفوته داخل مركب في البندقية بإيطاليا بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأمضى براد بيت يومه يتجول في المدينة وزار مؤسسة "بينالي البندقية" للفنون، لذا شعر بالتعب وقرر الراحة بعض الوقت.

والتقطت عدسات المصورين صورًا للممثل البالغ من العمر 55 عامًا، مستلقيًا على الأرض، بينما كان يستقل مركبًا في النهر، ويغطي وجهه بغطاء.

وكان يرتدي براد بيت قميصًا مع جينز أسود وحذاء رياضي رمادي، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفي وقت سابق من اليوم، تجول براد مع صديقه توماس هاوسيجو، 47 عامًا في المدينة، عقب ذلك، استقل النجم العالمي "تاكسي القوارب" ليذهب للمعرض.

Advertisements

وعلى صعيد آخر كانت النجمة العالمية جينيفر أنيستون طليقة بيت قد اتهمت زوجها السابق في مقابلة مع مجلة Vanity Fair، بأنه السبب وراء عدم إنجابها للأطفال.

وقالت أنيستون: "لن يتهم رجل مُطلّق فضل مهنته على الأطفال"، مشيرة إلى أنها مازالت تخطط لإنجاب الأطفال في المستقبل.

وأضافت أنها كانت ترغب دائمًا في الإنجاب، ولن تتخلى عن هذه التجربة والأمنية من أجل مهنتها كممثلة.