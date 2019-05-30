مكياج مسلسلات رمضان: سيرين بالغت في جرأتها.. وماغي الأقرب إلى المظهر الطبيعي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تميزت نجمات مسلسلات رمضان 2019 بإطلالات ساحرة ومختلفة، فيما بين المكياج الجريء أو البسيط، بصورة أظهرت كل شخصية بما يتناسب مع الدور الذي تؤديه.

البداية من النجمة نادين نسيب نجيم في مسلسل "خمسة ونص"، حيث ظهرت بمكياج ناعم برونزي بسيط، وركزت على أحمر الشفاه الوردي ودرجات النود، كما واختارت الأحمر في بعض المشاهد.

ومن خلال تجسيدها لشخصية الدكتورة بيان تناسبت إطلالتها مع الشخصية التي تلعبها، إضافة إلى أن ملامحها القوية ولون بشرتها الذي تناسب مع المكياج البسيط ودرجات الوردي والبرونزي أكثر من المكياج الصارخ.

بدورها أطلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور من خلال مسلسل "الهيبة الحصاد" بأحمر الشفاه باللون الأحمر الصارخ والجريء في كل المشاهد التي ظهرت بها حتى الآن.

ورأى كثيرون أن اللون ناسب الفنانة بشكل كبير؛ إذ إنها تتمتع ببشرة فاتحة مضيئة، كما منحها إطلالة مفعمة بالأنوثة والجمال، لا سيما أن اللون الأحمر أحد أكثر الألوان جاذبية.

لكن استاء آخرون من مكياج سيرين، حيث أكدوا أنه جعلها تبدو "جريئة" بشكل مبالغ فيه، مشيرين إلى أن الألوان الزاهية والفاتحة تجعلها أكثر نعومة وأنثوية.

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ومن خلال شخصية قمر في مسلسل الحرملك التاريخي، استطاعت النجمة السورية سلافة معمار أن تلفت أنظار المشاهدين ليس فقط بفضل أدائها المبهر ودورها، إنما أيضًا بفضل إطلالاتها الجريئة، فظهرت على جمهورها بمكياج قويّ ولافت يعكس فخامة دورها ومكانتها في أحداث المسلسل.

وتتمتع سلافة معمار بعينين زرقاوين لوزيتين، يتيحان لها المجال في ابتكار أسلوب المكياج الذي يحلو لها.

ولفتت سولافة في حلقات المسلسل الأنظار بجمال عينيها من خلال اعتماد مكياج عيون دخاني قويّ، أحيانًا يميل إلى الألوان الترابية من البني والبيج والبرونزي، وأحيانًا أخرى يميل إلى درجات الرمادي والأسود.

أما ماغي بو غصن فاعتمدت في مسلسلها الرمضاني "بروفا" على المظهر الطبيعي أكثر من غيرها، فبدت بمكياج خفيف جدًّا في أغلب المشاهد، وتناسب المكياج مع دورها، فهو لا يتطلب ألوانًا قوية ولافتة، وكانت ألوان مكياجها البسيط مناسبة لملامحها الناعمة.

وفي مسلسل "الكاتب"؛ اعتمدت النجمة دانييلا رحمة أحمر الشفاه القاتم مع الماسكرا الخفيفة والبلاشر الناعم. وتميزت رحمة بمظهرها اللافت والأنيق بما يتناسب مع مكياجها ودرجات ألوانه.