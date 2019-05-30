إسعاد يونس تطمئن مُحبِّي سهير البابلي على صحتها

تحرص النجمة إسعاد يونس على الوجود باستمرار بالقرب من صديقتها النجمة سهير البابلي، وتسعى دائما إلى نقل المعلومات الدقيقة والصحيحة عن حالتها الصحية، وذلك بعد الأزمة المفاجئة التي ألمت بها.

شاركت النجمة المصرية متابعيها عبر تطبيق "إنستغرام" بصورة طريفة تجمعها بالبابلي ضمن أحداث مسلسل "بكيزة وزغلول" الشهير وكانتا مصدومتين وبتعابير كوميدية بعيونهما ووجههما.

وتركت على صورة تعليقا يناسب الصورة "أنتي وصاحبتك لما تتصوروا سيلفي"، لتنهال عليها علامات الإعجاب والتعليقات التي راحت تسألها عن صحة البابلي وكيف أصبحت بعد الأزمة التي مرت بها، وحرصت "صاحبة السعادة" على الرد عليهم والتأكيد أنها باتت "بخير"، و"بصحة جيدة".

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