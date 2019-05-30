أبطال فيلم "الممر" يتحدثون عن تفاصيله

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""الخليج 365"" من القاهرة: أُقيم مساء أمس مؤتمراً صحافياً لفريق عمل فيلم "الممر" داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة. حيث تحدّث صنّاع العمل عن الفيلم الجديد وكواليسه استعداداً لطرحه بالصالات السينمائية بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر في الأسبوع المقبل، فيما سيقام العرض الخاص للفيلم نهار الأحد المقبل بالقاهرة.

عزّ

وحرص بطل الفيلم الفنان أحمد عز على توجيه الشكر للمنتج هشام عبد الخالق على حماسه لخوض تجربة انتاج "الممر" في الوقت الذي كان يمكنه إنتاج 3 أفلام أخرى بميزانيته. مشيراً إلى أن فريق العمل تدرّب كثيراً قبل التصوير حتى يتمكنوا من القيام بدور الضباط في الجيش، كي يعيشوا الدور جيداً ولا يكونوا مجرد ممثلين أمام الكاميرا.

ووجّه الشكر للمخرج شريف عرفه الذي وصفه بأنه قادر على منح كل عمل فني يقدمه طابعاً خاصاً. مشيراً إلى انه بالرغم من صعوبة التصوير والكواليس، شعر بحزنٍ بعد انتهاء التصوير.

عبد الخالق

وقال المنتج هشام عبد الخالق أنه كان يتمنى أن يقوم بتنفيذ فيلماً حربياً منذ فترةٍ طويلة. وكان يستاءل دائماً عن سبب غياب هذه النوعية من الأفلام، فتأتي الإجابة دائماً أن "هذه الأعمال تحتاج إلى ميزانيات كبيرة ومعدات".

وأضاف عبد الخالق انه تحدث مع شريف عرفه بهذا الخصوص، وتواصلا مع إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة ليبدآ العمل على الفيلم الذي صُرفَت غالبية ميزانيته على التصوير وعدة صناعته أكثر من الأجور.



عرفه

من جهته، حرص المخرج شريف عرفه على التأكيد بأن الفيلم يضم جوانب إنسانية عديدة ولا يقتصر على فكرة الحرب والمعارك وضم أساتذة في التمثيل نجحوا في أن يعكسوا ما كان يمرّ به المجتمع المصري في تلك الفترة.

وأضاف أن التقنيات الموجودة في الفيلم والتي تم استخدامها صعبة للغاية. خاصة في ظل مشاهدة الجمهور للأفلام الأميركية والمقارنات التي تحدث. لافتا إلى أنهم قاموا بتنفيذ المعارك بشكلٍ جيد.

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نصار

من جهته، قال الفنان إياد نصار أن صعوبة شخصية الضابط الإسرائيلي في الفيلم ترجع إلى كونه أردني من أصول فلسطينية وبالنسبة له، العدو الإسرائيلي سيظل عدواً. بينما هناك قاعدة فنية تقول أن الممثل يجب أن يتعاطف مع الشخصية التي يقدمها ولا يقوم بالحكم عليها وهو ما كان صعباً بالنسبة له.

وأعرب عن سعادته للمشاركة في الفيلم، لافتاً إلى أنه يعتبر نفسه محظوظاً، لأنه لو لم يكن مشاركاً بالفيلم، لحرص على مشاهدته.



صبري

وقالت الفنانة هند صبري أنها وافقت على الفيلم بالرغم من صغر مساحته لأسبابٍ مهنية وفنية. معربة عن شعورها بالفخر للعمل مع المخرج شريف عرفه والمنتج هشام عبد الخالق اللذين شاركت معهما بفيلم الجزيرة من قبل وتدين لهما بفضل كبير.

وأضافت أنها لا تستطع أن ترفض طلباً للاستاذ شريف عرفه أو للفنان أحمد عز الذي وصفته بأنه رفيق النجاح الذي لم تعمل معه منذ فترةٍ طويلة. مشيرةً إلى أن فرصة المشاركة بفيلم كـ"الممر" لا تأتي إلا نادراً.

وأشارت إلى ان الفيلم يؤكد أن المرأة هي الضحية الأكبر في الحرب، وهي التي تُمسك بزمام الأمور، وتقوم بتربية الجيل فيما بعد الحرب. وهو من أكثر الأسباب التي جعلتها تتحمس للتجربة.

منير

من جهته، قال شريف منير أن الفيلم يرصد فترة مهمة من تاريخ مصر، ويتناول مرحلة حرب الاستنزاف التي مهدت لانتصار أكتوبر وتحرير سيناء. مشيراً إلى أنه شعر بالحزن مع انتهاء التصوير خاصة وان الفيلم يحمل قيماً عظيمة.

رزق

هذا وقال الفنان أحمد رزق أنه يجسد شخصية مراسل صحافي يقوم بتغطية حرب الاستنزاف والمعارك التي يخوضها الجيش المصري.