شكرا لقرائتكم خبر عن فى الحلقة 24 من "قمر هادى".. "اللول" يكشف براءة عم "رجاء" ويعترف بقتله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة 24 من مسلسل "قمر هادى" أسراراً جديدة، بدأت بمقابلة "هادى" لـ"ماركو" لطلب المساعدة منه ومعرفة الشخص الذى يعمل "فيليب" لحسابه، وأكد "ماركو" بالفعل أن "فيليب" يعمل لحساب شخص آخر لا أحد يستطيع معرفة هويته، وقبل انتهاء المقابلة تلقى هادى اتصالا هاتفيا من "إياد" كشف له أنه مراقبة .

وأثناء ذهاب "اللول " إلى "كمال أبو المكارم" لدفع المبلغ المتفق عليه، فوجئ الأول بإصابة الثانى بشلل وتم نقلة إلى المنزل عن طريق ابن أخيه "عصام".

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وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "هادى أبو المكارم" الذى يجد نفسه فاقد للذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر فى السماء، حتى أن أبنته تخاف من معاملته، كما يبدو أنه يشرب المخدرات والخمر بصورة كبيرة جدًا، فهل للقمر علاقة بشخصيته أم الخمر والمخدرات أم شيء آخر.

"قمر هادي"، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز،، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: هانى سلامة وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيى الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادى الجيار وحمزة العيلى ومؤمن نور وهاجر عفيفى ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت، وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة .