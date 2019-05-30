شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسببه فى استشهاد ابن شقيقه.. محمود البزاوى: صورة هشام عشماوى ريحتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمود البزاوى عن سعادته الكبيرة باستلام مصر للإرهابى هشام عشماوى، مؤكدا أن صورة استلامه "ريحت قلبه" على حد وصفه، بعدما كان السبب فى استشهاد ابن شقيقه هشام مصطفى البزاوى.



البزاوى مع ابن شقيقه

ونشر "البزاوى" عبر حسابه على تويتر، صورة جمعته بابن شقيقه، صحبها بتعليق: "صورة هشام عشماوى ريحت قلبى واترحمت على كل الشهداء، خصوصا الشهيد البطل ابن أخويا هشام مصطفى البزاوى شهيد الدفعة 147 ضباط احتياط، ألف رحمة ونور عليك يا حبيبى، جزء من حقك رجع".



محمود البزاوى

واستشهد هشام مصطفى البزاوى، 27 عاما، أثناء عملية قادها عشماوى فى منطقة الواحات الغربية، خلال شهر أكتوبر عام 2017، وأسفرت عن استشهاد 16 عسكريا آخرين.

يذكر أن السلطات المصرية تسلمت الإرهابى هشام عشماوى، من الجيش الوطنى الليبى، بعد زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى دولة ليبيا، والتقى خلالها المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى.