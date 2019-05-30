شكرا لقرائتكم خبر عن ابو جبل 24 .. وصول مصطفى شعبان لخيط جديد فى رحلة البحث عن براءته والان مع تفاصيل الخبر
حلقة ابو جبل 24 شملت أيضاً الكثير من المفاجآت القدرية، ففى الوقت الذى كان يحتفل فيه وجيه أبو اليزيد "محمود البزاوى" بالقبض على سعد أبو جبل "دياب" وحصوله منه على ملايين الجنيهات عن طريق بيع أرض ملك الدولة دون علمه، بعدما طلب منه الشراكة فى مشروع، ولم يكتف بذلك بل أبلغ الشرطة لتلقى القبض عليه يصل إليه خبر وفاة ابنه أحمد إثر سقوطه من أعلى برج سكنى، ليدخل وجيه فى صدمة شديدة.
وقررت رحاب "نجلاء بدر" أن تحل محل والدها والسيطرة على كل مقاليد الأمور فى شركته، وخلال بحثها فى خزنته الخاصة وجدت الشيك الذى حرره زوجها سعد لوالدها وقيمته 12 مليون جنيه.
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