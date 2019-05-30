شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة ياسمين صبرى من الأدوار الثانوية إلى البطولة المطلقة فى "حكايتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ياسمين صبرى، اسم فنى، أصبح له تواجد قوى لدى الجمهور، خاصة وأنها منذ بداية عملها فى مجال التمثيل مع الداعية معز مسعود فى الجزء الأول من برنامج "خطوات الشيطان" كان هناك العديد من التوقعات بأن ياسمين سيكون لها مكانة هامة فى الوسط الفنى.



ياسمين صبرى في برنامج خطوات الشيطان

موهبة ياسمين الفنية لا يختلف عليها أحد، فهي تستطيع التلون بحرفية حسب الدور الذي تؤديه، كانت بداية ظهورها في الدراما من مسلسل "أبو هيبة فى جبل الحلال" مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز.



ياسمين صبرى مع محمود عبد العزيز في جبل الحلال

وتوالت أعمال ياسمين حيث شاركت في عدد من المسلسلات الدرامية ومن أبرزها " طريقى" مع المطربة شيرين عبد الوهاب، "الحصان الأسود" للفنان أحمد السقا، "الأسطورة" مع محمد رمضان.



ياسمين صبرى في مسلسل طريقى

Advertisements



ياسمين صبرى في مسلسل الحصان الأسود



ياسمين صبرى في الأسطورة

وبعد ذلك ظهرت في 3 أفلام، لتجسد در البطولة النسائية أمام نجوم السينما منها محمد إمام فى فيلمى "جحيم فى الهند" و"ليلة هنا وسرور"، و"الديزل" مع محمد رمضان، وحققت هذه الأفلام بالفعل نجاح جماهيرى كبير.



ياسمين صبرى في فيلم جحيم في الهند

وأخيراً تظهر فى الموسم الرمضانى الحالى بأول بطولة مطلقة لها وهى مسلسل "حكايتى"، والذى حقق نجاح جماهيرى كبير للغاية، وأحتل المراكز الأولى فى السباق الرمضانى، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج أحمد سمير فرج.



ياسمين صبرى في حكايتى



ياسمين صبرى



