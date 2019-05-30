شكرا لقرائتكم خبر عن فى الحلقة 24 من بدل الحدوتة 3.. دنيا سمير غانم من العزلة لزحام موقف عبود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ أحداث الحلقة الـ 24 من مسلسل "بدل الحدوتة 3"، بالجد"سمير غانم" في سرد حدوتة "لولي ومزرعة البطاطس" لحفيدته.

خرجت لولي "دنيا سمير غانم" إلي العالم الخارجي بصحبة جيمي "هشام ماجد" الذي يأخذها معه لـ"موقف عبود"، لكنهما يفترقان، حيث يظن أنها وقعت بإحدى بالوعات الصرف الصحي، ويحاول جاهدا إخراجها بالاستعانة بغطاء البالوعة وتتجمع المارة ، إلى أن يكتشف عدم صحة ذلك.

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في الوقت نفسه، تضل "لولي" طريقها وتتعرف على أشخاص عديدة وتسرد لهم حكايتها لمساعدتها وتوصيلها للسجل المدني حتى تبحث عن والديها، لتتوه في العالم الجديد الذي اكتشفته، وتضيع أكثر بين المواطنين بعيدا عن جيمي وتتعرض لكثير من المواقف الكوميدية

يذكر أن مسلسل "بدل الحدوتة 3"، يقدم 3 حكايات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على مدار شهر رمضان، ويشارك دنيا فى المسلسل كل من سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال ويعرض المسلسل بشكل حصرى على قنوات الـCBC.