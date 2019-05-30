دنيا بطمة بعباءة سوداء في جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت "دنيا" في الصور بعباءة سوداء، وعلقت: "اليوم ستايلي مختلف"، فيما حازت الصور على إعجاب جمهورها. يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية "الزمن بيدور"، والتي غنتها باللهجة المصرية، من كلمات هيثم شعبان، وألحان هيثم الزيات، وتوزيع أسامة سامي.

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