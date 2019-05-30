رفض دعوة أصدقائه لحفل زفافه وأسرته باعت ممتلكاتها لعلاجه.. حكايات يونس شلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير يونس شلبي، الذي ولد في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية في 30 مايو 1941، وحصل على درجة البكالوريوس من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1969.

بدأ شلبي التمثيل على المسرح، وقد لفت إليه الأنظار بقوة في دوره بمسرحية "مدرسة المشاغبين" عام 1973 ثم "العيال كبرت" عام 1979.

بدأ شلبي العمل في السينما منذ عام 1975 في فيلم "الظلال في الجانب الاَخر"، وحصل على جائزة شرفية عن دوره في فيلم "عشاق تحت العشرين" من المهرجان الـ28 للمركز الكاثوليكي عام 1980.

نجح شلبي في الدراما التليفزيونية، ومن أشهر المسلسلات التى عمل فيها: "عيون"، و"الستات ما يعملوش كده"، و"أنا اللي استاهل"، بالإضافة إلى أدائه الصوتي في مسلسل الأطفال الشهير "بوجي وطمطم" للمخرج محمود رحمي.

توفي شلبي في عام 2007 بعد صراع مع المرض.

نرصد لكم في هذا التقرير حكايات من حياته:

حكاية حفل زفافه

حكت الفنانة إسعاد يونس، خلال برنامج "صاحبة السعادة"، أن الفنان يونس شلبي قرر إقامة فرح بأقل التكاليف، فلم يعزم أحد من الوسط الفني وأخبر سعيد صالح وإسعاد يونس إلا يأتوا للحفل لأنه لا يوجد طعام لهم.

وأضافت يونس أن سعيد صالح عز عليه أن يتزوج يونس شلبي دون أن يراه فقرر عمل مفاجأة له وأصطحب 400 فنان منهم سمير صبري لإحياء الحفل، ما سبب صدمة ليونس شلبي، الذي قال لهم: "مفيش أكل ليكم برضه".

رفض عمل ابنته في الفن

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قال الفنان يونس شلبي إنه تزوج من خارج الوسط الفني من المنصورة، مشيرًا إلى أن قراره الزواج من خارج الوسط الفني سببه بحثه عن الراحة، لأنه يريد أن يكون في بيته الراجل وتكون زوجته هي الست.

وأضاف شلبي، في لقاء نادر له بالتلفزيون المصري، أنه أنجب من زوجته 4 أطفال هم شيماء وعمر ودعاء، لافتًا إلى أنه يرفض عمل بناته في الوسط الفني بسبب متاعب الوسط الفني.





بكاء يونس شلبي

في آخر لقاء له تسبب يونس شلبي في بكاء كل محبيه بسبب محنة مرضه، وتجاهل نجوم الوسط الفني له، واضطرار أسرته لبيع ممتلكاتهم في المنصورة لعلاجه، وبكى على الهواء في أحد البرامج، وقال: "أجريت عملية زراعة شرايين في القلب مرتين في السعودية ومصر، والكثير من الفنانين تجاهلوني في مرضي، وزارني النقيب أشرف زكي، والقليل منهم يتصل بي هاتفيًا".

وحكى شلبي في لقاء له مع قناة "إم بي سي" إن سعيد صالح وحسن مصطفى ومجموعة من المشاغبين لم يتخلوا عنه في محنته، مشيرًا إلى أنه لم يغضب ممن لم يزره في محنته لأن الدنيا مشاكل ومشاغل.









الخروج عن النص

قال الفنان يونس شلبي إنه من مدرسة الخروج على النص في المسرح مشيرًا إلى أن الأستاذ نجيب الريحاني كان يسمح بالخروج عن النص إذا كان هذا سيُضاف للمسرح، وأكد يونس شلبي أن الخروج على النص من فنون الارتجال وهي أن تتُرك مساحات للممثل يضيف فيها، وفقًا لقدراته.

ومن الحكايات المعروفة عن الفنان يونس شلبي، الدعوى القضائية التي رُفعت ضده بتهمة الخروج عن النص خلال مشاركته في مسرحية (حاول تفهم يا ذكي)، ونال حكمًا بالبراءة.



