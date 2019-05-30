فيديو| إياد نصار: "كازابلانكا" يقدمني بشكل مختلف.. ودوري في "الممر" غير مكتمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

عبّر الفنان إياد نصار عن سعادته بمشاركته في فيلم "كازابلانكا"، بطولة الفنان أمير كرارة.

وقال إياد، خلال لقائه بأحد البرامج التليفزيونية: "هذا العمل خطوة مهمة جدا بالنسبة لي، وأعتقد أني هظهر في السينما بشكل جديد، من خلال شخصية رشيد الطيار".

وعن دوره في الفيلم: "يوجد مجموعة من هجامين البحر في الإسكندرية مكونة من 3 أشخاص يختلفون بوجهات النظر على مدار الأحداث".

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وتابع إياد: "شكل رشيد الطيار، الذي أجسده غريب، وبظهر بشعر طويل، وهذا ضمن الأحداث وليس شكلي حاليًا".

وأشار إياد إلى أن فيلم "كازابلانكا" أكشن، وهو التعاون الثاني بيني وبين الفنان أمير كرارة بعد مسلسل "المواطن أكس".

وعن تعاونه مع الفنان أمير كرارة: "أمير إنسان متصالح مع نفسه، ويستاهل النجاح اللي حققه في الفترة الأخيرة، ومتعاون جدًا، ومريح، وليس لديه المشاكل النفسية الموجودة عند أي شخص محقق نجاح كبير مثله".

ومن ناحية أخرى، يشارك إياد نصار في فيلم الممر، بطولة الفنان أحمد عز، وقال إياد إنه يجسد شخصية ضابط إسرائيلي، والدور لم يكن موجودًا على الورق بشكل مكتمل، ولكن هذه الشخصية تتطور دائمًا ضمن الأحداث، أنا مبسوط أني أكون جزء من هذا العمل.