بشخصية سليم الأنصاري.. بوستر جديد لـ "سبع البرمبة" لرامز جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر الفنان رامز جلال عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" بوسترًا جديدًا لفليمه سبع البرمبة، المنتظر طرحه في موسم عيد الفطر.

وكتب رامز في تعليقه على البوستر: "بسم الله توكلنا على الله، والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اَله وصحبه وسلم، سبع البرمبة فيلم عيد الفطر ٢٠١٩ وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر".

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وظهر رامز في البوستر وهو يقلد الفنان أمير كرارة في شخصية "سليم الأنصاري" التي يؤديها كرارة في مسلسل "كلبش".

"سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وبطولة جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف ومن إخراج محمود كريم.