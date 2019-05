كاجول تودع حماها قبل يوم من مرض والدتها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 30 مايو 2019 10:40 صباحاً - صدفة حزينة عاشتها نجمة بوليوود كاجول Kajol، وزوجها النجم اجاي ديفجان Ajay Devgan ، بعد أن شوهدت تزور والدتها المريضة تانوجا Tanuja في مستشفى ليلافاتي يوم أمس الثلاثاء 28 مايور / أيار 2019، حيث توفي والد زوجها فيرو ديفجان Veeru Devgn قبل يوم من مرض والدتها، نتيجة سكتة قلبية أودت بحياته.



وفي التفاصيل أنّ والد النجم أجاي ديفجان توفي قبل يوم من دخول والدة كاجول مستشفى ليلافاتي، حيث رصدت كاميرات الإعلام النجمة كاجول في المستشفى للقاء والدتها النجمة تانوجا التي بدت مريضة ووضعها الصحي ليس على ما يرام، وهي تخضع للعلاج في المستشفى، من دون ذكر أية تفاصيل.

ديفجان يحمل نعش والده

ومن المعروف أنّ والدة كاجول النجمة تانوجا هي احدى ممثلات بوليوود المخضرمات وهي ابنة النجمة Shobhna Samarth والمخرج السينمائي شومو موخرجي، وهي شقيقة الممثل الراحل نوتان وعمة المخرج آيان موخرجي.



من بين أفلامها الهندية الأكثر شعبية ، Jewel Thief ، و Haathi Mere Saathi ، و Do Chore ، و Izzat ، و Prem Rog ، و Death In the Gunj ، وغيرها الكثير.

باتشان يواسي ديفجان في خسارة والده



وبالعودة لوفاة والد النجم أجاي ديفجان الذي توفي نتيجة سكتة قلبية، عن عمر ناهز الـ... عامًا، فقد أقيم له مأتم مهيب حضره الكثير من نجوم بوليوود في مقدمتهم أميتاب باتشان Amitabh Bachchan وابنهأبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan والنجمة آيشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan ، وشاروخان Shahrukhan ، وسانجاي دوت Sanjay Dutt ، و أنيل كابور Anil Kapoor ، وأرجون كابور Arjun Kapoor والأخوان ساني ديول وبوبي ديول، وغيرهم الكثيرون، لوداع ديفجان قبل أن يوارى في الثرى.



وكان الراحل فيرو يعاني مشاكل في التنفس، وتم نقله بسرعة إلى مستشفى سوريا في سانتا كروز، لكنّ حالته ساءت حتى توفي نتيجة سكتة قلبية.

كاجول مع والدتها

وشوهدت كاجول وهي منهارة في أحضان إيشواريا، حيث قدمت الأخيرة تعازيها الحارة لصديقتها، وبقيت بالقرب منها خلال مراسم العزاء التي جرت بحسب الطقوس الهندية، كما شوهد أجاي يحمل نعش والده مع أصدقائه النجوم خلال الجنازة.