شاهد : رسالة مؤثرة من هنا الزاهد لوالدها “سامحني”

كشفت الفنانة هنا الزاهد خلال حلولها ضيفة في برنامج “حلوة رمضان” الذي يعرض على قناة “MAKE UP FOR EVER Middle East” عبر موقع YouTube، عن سبب عدم ظهور والدها معها في أي صور أو مناسبات، مؤكدةً أنه منفصل عن والدتها ولم يتابع حياتهم منذ ذلك الوقت.

ووضحت أن والديها انفصلا منذ سنوات طويلة، منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، بينما “فرح” شقيقتها في سن الثامنة، و”نور” في الثالثة من عمرها، قائلة: “عشنا وكبرنا من غيره، وهو مشافش تفاصيل كتير في حياتنا من جوا”، وأعربت عن مسامحتها له بسبب تقصيره معهم ووجهت “هنا” رسالة مؤثرة لوالدها حاولت تمالك دموعها خلالها قائلة: “أنا مسامحاك إن إنت مكنتش معانا الأيام دي كلها.. كان نفسي تكون معايا أنا عارفة إن أنت بتحبني أوي ومبسوط بيا وفخور بيا وأنا كمان بحبك أوي”.

وبكلمات مؤثرة كشفت أنها كانت تحلم أن يشاركها والدها نجاحها في مشوارها الفني، قائلة: “فاتك كتير أوي في حياتنا وأنا عارفة إنه مش بإيدك .. أه كنت بشوفك بس مكنش لدرجة إني أشاركك كل تفاصيل حياتي”.

في نفس السياق، طلبت “هنا” من والدها أن يسامحها على عدم سؤالها على إخوتها “ملك ومصطفى”، قائلة: “سامحني هسأل عليك أكتر من كده وأنا نفسي تبقا قريب مني زي ماما بالظبط.. أنا بحبك جدا عشان أنت فعلا أعظم أب في الدنيا”.