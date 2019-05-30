ملاعق وسكين ووقفل من معدة مريض!!

كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2019 09:56 صباحاً - استخرج أطباء مجموعة من الأدوات المعدنية من معدة مريض باضطراب عقلي في منطقة ماندي الهندية. ووجد الأطباء 7 ملاعق، سكين مطبخ، فرشاتي أسنان، مفكين للمسامير، وقفل باب، في بطن رجل يُدعى كاران سين، 35 عام، بعد أن عانى من ألم حاد في بطنه، وبعد الكشف عليه بالآشعة السينية اكتشف الأطباء وجود تلك الأدوات داخل معدته.

وعلى مدار 4 ساعات قام الجراحون باستخراج كل تلك الأدوات من معدة كاران والذي يعاني من انفصام حاد في الشخصية منذ 20 عامًا، في ما أكد الأطباء أن حالته الآن مستقرة.