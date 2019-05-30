شاهدوا ماذا قالت كندة علوش عن زميلتها الممثلة السورية ​سلافة معمار!.. والأخيرة ترد

كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2019 09:56 صباحاً - أثنت الممثلة السورية ​كندة علوش​ على كلام زميلتها الممثلة السورية ​سلافة معمار​ وتحديداً ما قالته عنها بأنها أفضل من مثل الدراما المصرية.



وكتبت علوش عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تعقيباً على إطلالة معمار في برنامج “مجموعة إنسان” بالقول:”ذكية مثقفة محاورة متمرسة (بينرفع فيها الراس) سلافة الممثلة الاستثنائية والصديقة القديمة.. سعيدة برأيك كنت حابة كتير تابع مسافة أمان بس للأسف مو معروض أونلاين رح شوفو بعد رمضان لأني عم اسمع عنو آراء رائعة “.

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