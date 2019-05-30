إيمي سمير غانم تثير الجدل بتقليدها بطلة كليب “ركبني المرجيحة” وتعرضت للإنتقادات.. ومرضها أبكى والديها

كتب امير فتحي في الخميس 30 مايو 2019 09:56 صباحاً - ولدت إيمي ​سمير غانم​ في 31 آذار/مارس عام 1987، هي ممثلة كوميدية مصرية نشأت في كنف عائلة فنية فوالدها هو الممثل سمير غانم، ووالدتها الممثلة ​دلال عبد العزيز​، ولديها أخت واحدة فقط وهي الفنانة ​دنيا سمير غانم​، واستطاعت ​إيمي سمير غانم​ ان تحصد شعبية كبيرة في مصر، حيث برعت بأداء عدة أدوار تمثيلية جعلتها تحتلّ الصدارة.

حياة إيمي سمير غانم الخاصة

تزوجت الممثلة إيمي سمير غانم في 4 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 من الممثل المصري ​حسن الرداد​، حيث أقاما حفل زفاف حضره عدد كبير من المشاهير.

وكانت قد بدأت قصة حب إيمي سمير غانم وحسن الرداد في فيلم “​زنقة ستات​”، حيث شارك الاثنان فيه وحققا معاً نجاحاً كبيراً.

وقبل تأكيد علاقتهما ظهر الممثل سمير غانم في أحد البرامج التلفزيونية، وألمح إلى أن هناك ارتباطاً بينهما، وتمنى أن يتقدم حسن لخطبة ابنته.

إيمي سمير غانم تقلّد بطلة كليب “ركبني المرجيحة”

اثارت الممثلة إيمي سمير غانم جدلاً كبيراً بعد تقليدها المغنية داليا حسين، بطلة كليب “ركبني المرجيحة”، خلال حلولها ضيفة في برنامج “بيومي أفندي”، على قناة “DMC”، مع الممثل المصري ​بيومي فؤاد​.

وقالت إيمي سمير غانم: “والله أنا بحاول أعمل الصوت ده في البيت كتير، بس انبهرت لما عرفت إن فيه واحدة صوتها الطبيعي كده، هي صوتها ربنا خلقه كده”

مرض إيمي سمير غانم

اشارت تقارير الى أن محرك غوغل شهد عدداً كبيراً من عمليات البحث من خلال “غوغل تريند” عن “مرض إيمي سمير غانم “، وذلك بعد حديث والديها عن أزمتهما النفسية بعد مرضها في برنامج “تلاتة في واحد” الذي عرض على قناة “on e” المصرية.

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وكان قد كشف سمير غانم عما يتسبب له بالبكاء هو وزوجته دلال عبد العزيز، وأكثر ما أثر فيهما وجعلهما يبكيان هو مرض ابنتهما إيمي النفسي، والذي لم يتحدثا عن تفاصيله مطلقا.

إيمي سمير غانم تتعرض للإنتقادات وما علاقة ​ناهد السباعي​؟

بعد نشر إيمي سمير غانم عدد من المقاطع من مسلسل “هبة رجل الغراب” في جزئيه الأول والثاني الذي قامت ببطولته، تعرّضت لهجوم كبير من قبل بعض المتابعين الذين اتهموها بمحاولة نسب نجاح الجزئين الثالث والرابع الذي قامت ببطولته ناهد السباعي لها.

إيمي ردّت على هذه الإنتقادات قائلةً: “انا هفضل انزل فيديوهات في اي وقت وفي أي لحظة لأي عمل عملته بمزاجي وفي الأكونت بتاعي أنا حرة واللي مش عاجبه يشد في حواجبه”.

بدورها ردّت ناهد السباعي على إيمي سمير غانم على طريقتها الخاصة، حيث أنها نشرت مقالاً على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: “الفنانة ناهد السباعي التي أجمع الجمهور في البداية أنها لا تصلح لهذا المسلسل، أثبتت العكس، وجسدت شخصية هبة بطريقة كوميدية رائعة، استطاعت من خلال قوتها في الأداء أن تمحو من أذهان الجمهور كاركتر وشكل إيمي سمير غانم، أثناء تجسيدها”.

مذيعة تتعرض لإنتقادات بسبب إيمي سمير غانم

تعرّضت مذيعة مصرية لهجوم من محبي الممثلة إيمي سمير غانم، بسبب طريقة طرحها سؤال عنها لزوجها الممثل حسن الرداد، وذلك اثناء حلوله ضيفاً على برنامجها عبر احدى القنوات التلفزيونية.

المذيعة سألت الرداد: “انت عرفت واشتغلت مع جميلات في السينما اش معنى سابوا كل الجميلات وفيه اشاعات مع إيمي سمير غانم؟”.

الا ان الرداد عبّر عن انزعاجه من طريقة طرح السؤال، وأكد أنّ جميعهنّ جميلات، إلاّ أن محبي إيمي وجدوا أن المذيعة اهانت نجمتهم بهذا الاسلوب.