اتهامات السرقة تلاحق أحمد السقا ومحمد سامي بسبب «ولد الغلابة».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “ولد الغلابة” الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، إلا أن اتهامات السرقة بدأت تلاحق صناعه، وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا والمخرج محمد سامي.

فقد وجهت لصناع الأعمال اتامات بسرقة المسلسل من المسلسل الأميركي “بريكنج باد”، والذي انتهى عرضه منذ أربع سنوات، وكان واحداً من أهم المسلسلات في تاريخ الدراما الأميركية.

وجا ذلك بسبب تشابه القصة بين العملين بشكل كبير، حيث أن بطل العمل الأميركي “مستر وايت” وبطل العمل المصري “عيسى” يعملان مدرسين، وبسبب ظروف الحياة يتجهان لصناعة نوع من المخدرات ثم يصبحان أهم مصنعين لذلك المخدر في المنطقة.

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وفي النسخة الأميركية كان يساعد “مستر وايت” في عمله “جيسي”، وفى النسخة المصرية تقوم بمساعدة البطل فى عمله “فرح” التي تقدمها الفنانة مي عمر، في حين أن شخصية المحامي “سول” في النسخة الأميركية يجسدها الفنان “أحمد زاهر” في النسخة المصرية.

كما كان من ضمن الاقتباسات في المسلسل التطابق في مشهد وقوف بطلا العمل أمام الأموال التي جمعاها من تجارة المخدرات.

ومسلسل “ولد الغلابة” بطولة أحمد السقا، ومحمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وسلوى عثمان، وهو من إخراج محمد سامي.