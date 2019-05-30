انت الان تتابع تفاصيل خبر بطل مسلسل "صراع العروش" يخضع لعلاج من الضغوط والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 09:51 صباحاً - قال وكيل أعمال الممثل كيت هارينغتون، بطل مسلسل "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز)، إنه يخضع لعلاج بعدما انتهى المسلسل الذي أنتجته شبكة "إتش بي أو".

وأضاف وكيل الأعمال، في بيان، الثلاثاء الماضي: "قرر كيت الاستفادة من هذه الاستراحة، ليخصص بعض الوقت بعيداً عن العمل، من أجل صحته ولمعالجة بعض المسائل الشخصية".

وقفز هارينغتون (32 عاماً)، من ممثل غير معروف، ليصبح نجماً عالمياً في المسلسل، الذي أدى فيه دور "سنو" الشجاع الذي كانت أفعاله في الحلقة الأخيرة من كبرى الصدمات للمشاهدين.

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ولم يخُض البيان في تفاصيل هذه المسائل، لكن تقريراً في صحيفة "نيويورك بوست"، ذكر أن هارينغتون تأثر بشدة بسبب انتهاء المسلسل، ويخضع لعلاج من الضغوط والإجهاد ومعاقرة الكحول.

وأضاف أنه سجَّل اسمه لدى عيادة في الولايات المتحدة قبل عدة أسابيع من انتهاء المسلسل الخيالي الذي يعود للعصور الوسطى، يوم 19 مايو. وتابع 19.3 مليون مُشاهدٍ الحلقة الأخيرة داخل الولايات المتحدة وحدها، وهو رقم قياسي لشبكة "إتش بي أو"، وفق وكالة "رويترز".

وقال هارينغتون، الذي تزوج زميلته في بطولة المسلسل روز ليزلي في 2018، لمجلة "فارايتي"، في وقت سابق من العام، إنه وجد صعوبة من قبلُ في التعامل مع الشهرة والاهتمام اللذين سبَّبهما المسلسل، ووصفهما بـ"الأمر المخيف".