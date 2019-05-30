انت الان تتابع تفاصيل خبر قناة "يوتيوب" تحطم رقماً قياسياً بعدد المشتركين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 30 مايو 2019 09:51 صباحاً - حطمت قناة تنشر مقاطع موسيقية على يوتيوب رقماً قياسياً عالمياً بعدد المشتركين، حيث تعد أول قناة يصل عدد مشتركيها إلى 100 مليون شخص.

وغردت قناة "T-series" الهندية على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "أكبر قناة على يوتيوب، تمكنت (T-Series) من الوصول إلى رقم جديد في تاريخ الموقع، وكانت أول قناة تجاوز عدد مشتركيها 100 مليون مشترك (#100MillionSubscribers)".

وأضافت: "شكراً لكل من كان معنا في مسيرتنا. قناة T-Series تجعل الهند فخورة".

ووفقاً لوكالة "سبوتنيك"، فإن القناة (التي تنشر مقاطع موسيقية) قاومت بشكل كبير للحصول على المركز الأول مع قناة أخرى يملكها المدون "PewDiePie". حيث كانت قناته الأكبر على المنصة وقتاً كبيراً، لكن الفارق الآن بين القناتين يبلغ نحو 3.8 ملايين مشترك.