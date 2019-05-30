أول تعليق لـ احمد جمال بعد فسخ خطوبته

في أول تعليق له، أكد الفنان أحمد جمال في لقاء اعلامي أن إنفصاله عن خطيبته ديانا الخميس بعد اربعة أشهر من اعلان خطوبتهما، هو “قسمة ونصيب”.

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وكان “جمال” قد تعرض في الأيام الماضية لكسر في اليد أثناء مشاركته في مباراة كرة القدم.

من جهة الحفلات، يسافر “جمال” الى فلسطين حيث سيحيي عيد الفطر السعيد مع جمهوره الفلسطيني.

نذكر ان نجم أراب آيدول يضع لمساته الأخيرة على ألبومه الجديد المتوقع صدوره خلال فصل الصيف.