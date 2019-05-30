May 30, 2019
في أول تعليق له، أكد الفنان أحمد جمال في لقاء اعلامي أن إنفصاله عن خطيبته ديانا الخميس بعد اربعة أشهر من اعلان خطوبتهما، هو “قسمة ونصيب”.
وكان “جمال” قد تعرض في الأيام الماضية لكسر في اليد أثناء مشاركته في مباراة كرة القدم.
من جهة الحفلات، يسافر “جمال” الى فلسطين حيث سيحيي عيد الفطر السعيد مع جمهوره الفلسطيني.
نذكر ان نجم أراب آيدول يضع لمساته الأخيرة على ألبومه الجديد المتوقع صدوره خلال فصل الصيف.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لـ احمد جمال بعد فسخ خطوبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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