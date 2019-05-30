بدرية أحمد: أنا نجمة الخليج الأولى.. واللي مو عاجبه البحر عنده!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الممثلة الإماراتية بدرية أحمد، عن صمتها بعد الانتقادات التي طالتها، على خلفية تصريحاتها بأنها "نجمة الخليج الأولى".

ولجأت الممثلة الإماراتية إلى موقع "إنستغرام" لتدافع عن نفسها أمام الهجوم، وعلقت على الجدل قائلة: "إيش الجدل في الموضوع هذي الحقيقة اللي عاجبه يا مرحبا واللي مو عاجبه البحر عنده".

وكانت بدرية أحمد، قد أثارت الجدل مجددا، وباتت حديث السوشال ميديا بعد تصريح لها في لقاء ببرنامج يا مسهرني عبر إذاعة الفجيرة، بالأمس، قالت فيه: "أنا نجمة الخليج الأولى.. بكل ثقة وأفتخر".

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وبدأت بدرية أحمد في إثارة الجدل منذ 15 مايو 2018 وهو التاريخ الذي أعلنت فيه ارتداءها الحجاب نهائيا، وفي 31 أكتوبر 2018 قررت بدرية أن تخلع الحجاب بعد مرور 5 أشهر فقط على ارتدائها إياه، وطلبت عدم توجيه أي سؤال عن أسباب قرارها.

كما شكلت حياتها الخاصة مادة دسمة لوسائل الإعلام خاصة بعد تزوجها وانفصالها أكثر من مرة، منها زواجها من ممثل شاب.