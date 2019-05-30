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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يمكننا أن نتكلم عن النجمة الشابة ميلي بوبي براون دون أن نشير إلى كونها ملكة الأناقة في سن المراهقة، فالنجمة البالغة من العمر 15 عامًا تجيد دائما اختيار الأزياء التي تليق بعمرها خلال تواجدها على السجادة الحمراء، وهذا ما حدث بالفعل في العرض الأول لفيلم Godzilla: King of the Monsters في لندن يوم أمس.
وتأنقت بروان بفستان من الدانتيل بلون الوردي الفاتح من ديور، وتميز فستانها الأنيق بتطريزات أزهار نباتية وتنورة تول جذابة، وكانت مختبئة تحت فستانها أحذية من تابيثا سيمونز.
وأكملت النجمة مظهرها بحقيبة كلاتش على شكل قلب مغطاة بالكريستال، وتركت شعرها منسدلا وارتدت قلادة وأقراط وخواتم مزينة بالألماس.
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، اعتمدت النجمة المرشحة لجائزة إيمي إطلالة مختلفة للغاية أثناء تجولها في شوارع لندن، مظهرا كاملا من مجموعة أنطونيو براردي لما قبل خريف 2019 مكونة من سترة بلايزر بكاروهات حمراء وتوب أسود وتنورة هندسية رمادية بالكاروهات، أما بالنسبة للأحذية فارتدت زوجا من أحذية بوت دكتور مارتنز باللون البرغندي وأنهت إطلالتها بقبعة باريت سوداء وأقراط الهوب..
كانت هذه تفاصيل خبر ميلي بوبي براون بفستان من ديور خلال العرض الافتتاحي لفيلم "غودزيلا: ملك الوحوش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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