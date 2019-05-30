مغنية هندية تتلقى تهديدات بالقتل من أحد معجبي سلمان خان.. ما علاقة بريانكا تشوبرا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت المغنية الهندية، سونا موهاباترا، تغريدة كشفت فيها عن تلقيها رسالة تهديد بالقتل من أحد معجبي الفنان سلمان خان، بعد أن علقت بشأن تصريحاته المسيئة التي طالت بريانكا تشوبرا.

وبحسب صحيفة "هندوستانت تايمز" ، فإن موهاباترا نعتته بالبطل سيئ السلوك جراء تصريحاته الخاصة بالنجمة بريانكا شوبرا، وأكدت أنها تتلقى بشكل دائم إيميلات تهديد بالقتل من معجبي سلمان خان ووصفته بالقدوة السيئة لمعجبيه.

ونشرت موهاباترا في وقت مبكر اليوم، صورة للتهديد الذي وصلها، وقالت إنها تتعرض دائمًا لمثل هذه الرسائل، ونص التهديد واضح في الصورة حيث يقول: "سأدخل إلى منزلك، وأقتلك وهذا أول وآخر تحذير بالنسبة لك".

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يذكر أن الأمر يعود إلى تصريحات سلمان خان الساخرة من بريانكا شوبرا، التي تركت تصوير فيلمه "بهارات" حتى تتزوج من نيك جوناس.

ونشرت موهاباترا عدة تعليقات رداَ على سلمان خان، إذ أخبرته أن بريانكا، لديها شيء أهم من فيلمه وهو الزواج؛ لأنها وجدت رجلاً حقيقيًا تكمل رحلتها في الحياه معه، ووصفت سلوكه بـ"الذكوري السام".