شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة الهندية ديشا باتانى ترفض تكرار العمل مع سلمان خان.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرحت الممثلة الهندية "ديشا باتانى" لجميع المواقع الفنية الهندية، أنها ربما لن تتعاون مرة ثانية مع الممثل البوليودى سلمان خان منذ آخر فيلم لهما معا بعنوان Bharat، وذلك لفارق السن الكبير بينهما، حيث ذكرت أنه عندما اتصل بها مخرج فيلم Bharat على عباس ظفر وأخبرها أنها ستشارك بأغنية مع الممثل الهندى سلمان خان ضمن أحداث الفيلم وافقت على الفور وكانت سعيدة لأنها أغنية ليس أكثر، ولكن مستقبلا إذا تعاون كل من ديشا باتانى وسلمان خان معا كبطل وبطلة فى أدوار رئيسية رومانسية لن يكون هذا ناجحا لفارق السن بينهم وسوف يكون ذلك غير مقنع للجمهور.

يتفق جميع الممثلين الهنديين على مبدأ واحد، أنه المحظوظ فقط من سيعمل مع الممثل الهندى الكبير سلمان خان، بل ويتفقون أيضا على أنه سيكون شرف سيحظى به فقط من ستتسنى له أو لها الفرصة للعمل معه، لما يحمله سلمان خان من قيمة فنية كبيرة وكرم أخلاق والعديد من الصفات الجميلة والطيبة، ولكن يبدو أن الممثلة الهندية " ديشا باتانى " كان لها رأى آخر فيما يخص العمل مرة ثانية مع الممثل البوليودى سلمان خان منذ آخر تعاون سينمائى بينهم فى فيلم " Bharat " الذى سيصرح الأسبوع القادم بـ5 يونيو فى دور العرض السينمائية الهندية.